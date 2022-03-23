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23:44 23.03.2022

Названы места с самым грязным и самым чистым воздухом в мире

Чистый воздух Фото: pixabay
Среднегодовое загрязнение воздуха в каждой стране и в 97% городов мира превышает последние рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые были разработаны, чтобы помочь правительствам установить правила для защиты здоровья людей, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в отчете за 2021 год швейцарской компании IQAir, специализирующейся на технологиях измерения качества воздуха, передает CNBC.

Только в 222 городах из 6475 проанализированных среднее качество воздуха соответствовало стандарту ВОЗ. Было обнаружено, что три территории удовлетворяют рекомендациям ВОЗ: Новая Каледония (французская земля в Тихом океане), Пуэрто-Рико и Виргинские острова США.

Также в список стран с «хорошим воздухом» вошли Кабо-Верде, Саба, Финляндия, Гренада, Багамы, Австралия, Эстония.

Индия, Пакистан и Бангладеш вошли в число стран с самым сильным загрязнением воздуха, превысив нормы как минимум в 10 раз.

США в целом имеют среднюю оценку, а уровень загрязнения воздуха в городах превышает норму в 2-3 раза.

Доклад IQAir о качестве воздуха в мире – это первый крупный глобальный отчет, основанный на новых нормах ВОЗ по загрязнению воздуха, в которых концентрация мелкодисперсных твердых частиц снижена с 10 до 5 мкг на кубический метр. Загрязнение такими частицами известно как PM2,5. Эти частицы являются самым мелким загрязнителем, но в то же время одним из самых опасных. Они попадают в легкие, например, при сжигании ископаемого топлива, пыльных бурях и лесных пожарах, представляя угрозу здоровью и приводя к преждевременным смертям от астмы, инсульта, болезней сердца и легких.

Айсулу Омарова
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