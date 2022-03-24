Психолог: Стресс повышает давление и вызывает болезни

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских в интервью «Известиям» рассказала об опасности сильного или затяжного стресса.

Она отметила, что затяжной стрессовый период вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток. Кроме того, он негативно влияет на работу внутренних органов. Например, он может вызывать нарушения в работе пищеварительной системы, приводящие к гастриту. А одними из самых распространенных заболеваний, связанных с длительным стрессом, психолог назвала сахарный диабет и гипертонию. В некоторых случаях он может привести к инсультам.

Крушинских отметила, что стресс может влиять не только на здоровье человека, но и на его внешний вид. Кроме того, ученые давно установили связь между уровнем образования и скоростью старения. Любому человеку важно поддерживать в себе активность на всех уровнях, а также сохранять когнитивные функции: память, внимание, мышление.

Крушинских отметила, что если человек видит в старении переход к мудрости и активности другого типа, то стресс в таком случае будет проходить легче.