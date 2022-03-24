Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:41 24.03.2022

Психолог: Стресс повышает давление и вызывает болезни

Стресс вызывает болезни Фото: pixabay
Специалист утверждает, что чем дольше человек пребывает в стрессовом состоянии, тем разрушительней его воздействие на организм, сообщает Zakon.kz.

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских в интервью «Известиям» рассказала об опасности сильного или затяжного стресса.

Она отметила, что затяжной стрессовый период вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток. Кроме того, он негативно влияет на работу внутренних органов. Например, он может вызывать нарушения в работе пищеварительной системы, приводящие к гастриту. А одними из самых распространенных заболеваний, связанных с длительным стрессом, психолог назвала сахарный диабет и гипертонию. В некоторых случаях он может привести к инсультам.

Крушинских отметила, что стресс может влиять не только на здоровье человека, но и на его внешний вид. Кроме того, ученые давно установили связь между уровнем образования и скоростью старения. Любому человеку важно поддерживать в себе активность на всех уровнях, а также сохранять когнитивные функции: память, внимание, мышление.

Крушинских отметила, что если человек видит в старении переход к мудрости и активности другого типа, то стресс в таком случае будет проходить легче.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
Интересное
Нацбанк установил курс валют на 23 марта
23.03.2022
Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
23.03.2022
Скончался актер Юрий Померанцев
23.03.2022
Премьер Дании: Украинские беженцы должны будут уехать домой
23.03.2022
18 заболевших КВИ выявили за сутки в Казахстане
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все