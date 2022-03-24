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01:07 24.03.2022

Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Умерла от рака Фото: Instagram/madeleinealbright01
В США в возрасте 84 лет умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, экс-госсекретарь скончалась от рака, передает CNN.

Информацию об этом также подтвердил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, президент США Джо Байден, который сейчас находится на пути в Европу, проинформирован о смерти экс-госсекретаря.

На странице Олбрайт в Twitter также опубликовали обращение ее родственников. Они подтвердили, что экс-госсекретарь США скончалась от рака.

Она находилась в кругу семьи и друзей. Сегодня мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга. Текст заявления

Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.

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