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08:23 24.03.2022

Конора Макгрегора арестовали за опасное вождение

Боец ММА UFC Фото: Instagram/thenotoriousmma
Конор Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в апреле. Ранее его штрафовали на 400 евро за превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора арестовали за опасное вождение. У него также временно конфисковали Bentley, сообщает «Чемпионат».

Боец уже вышел под залог и ожидает суда, который состоится в апреле. Ранее он уже представал перед тем же судом в 2017 году, когда его оштрафовали на 400 евро за превышение скорости.

Последний бой Макгрегор провел на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде.

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