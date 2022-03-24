6010 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6010 человек (4990+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 593, на амбулаторном уровне – 5417.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 48,

в состоянии крайней степени тяжести – 22,

на аппарате ИВЛ – 13.