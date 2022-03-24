08:40 24.03.2022
6010 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 6010 человек (4990+ и 1020 КВИ-), из них в стационарах – 593, на амбулаторном уровне – 5417.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 48,
в состоянии крайней степени тяжести – 22,
на аппарате ИВЛ – 13.
Фото: Минздрав РК