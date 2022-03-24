Крупнейшая корпорация ограничила доступ к своему сервису новостей в России

Мы подтверждаем, что некоторые (пользователи. – Прим. ред.) сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, – следует из заявления Google.

В компании отметили, что трудности с доступом к сайту и приложению не связаны «с какими-либо техническими проблемами со стороны» Google.

Как отмечает ТАСС, 23 марта стало известно, что доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России. Это подтвердили в пресс-службе российского медиарегулятора – Роскомнадзора.

Google — американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу Ads.