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10:46 24.03.2022

В ВКО мужчина с ножевым ранением доставлен в больницу

ножевое ранение брату Фото: пресс-служба ДП ВКО
В отдел полиции Урджарского района ВКО поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что госпитализирован 49-летний местный житель, которому нанесли ножевое ранение, передает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе ДП ВКО, подозреваемым оказался знакомый потерпевшего, который был доставлен в отдел полиции. Во время допроса мужчина сознался в совершении преступления.

По той же статье уголовного дела расследуется происшествие в Алтае. 32-летний местный житель попал в больницу с многочисленными травмами, которые во время застолья ему нанес собственный брат. Полицейские доставили в отделение 53-летнего мужчину, который не стал отрицать свою вину.

В отношении злоумышленников проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.Пресс-служба ДП ВКО
Оксана Житникова
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