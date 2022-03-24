В ВКО мужчина с ножевым ранением доставлен в больницу

Как пояснили в пресс-службе ДП ВКО, подозреваемым оказался знакомый потерпевшего, который был доставлен в отдел полиции. Во время допроса мужчина сознался в совершении преступления.

По той же статье уголовного дела расследуется происшествие в Алтае. 32-летний местный житель попал в больницу с многочисленными травмами, которые во время застолья ему нанес собственный брат. Полицейские доставили в отделение 53-летнего мужчину, который не стал отрицать свою вину.