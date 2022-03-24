10:46 24.03.2022
В ВКО мужчина с ножевым ранением доставлен в больницу
Фото: пресс-служба ДП ВКО
В отдел полиции Урджарского района ВКО поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что госпитализирован 49-летний местный житель, которому нанесли ножевое ранение, передает Zakon.kz.
Как пояснили в пресс-службе ДП ВКО, подозреваемым оказался знакомый потерпевшего, который был доставлен в отдел полиции. Во время допроса мужчина сознался в совершении преступления.
По той же статье уголовного дела расследуется происшествие в Алтае. 32-летний местный житель попал в больницу с многочисленными травмами, которые во время застолья ему нанес собственный брат. Полицейские доставили в отделение 53-летнего мужчину, который не стал отрицать свою вину.
В отношении злоумышленников проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.Пресс-служба ДП ВКО