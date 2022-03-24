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10:15 24.03.2022

Как в Китае борются с разрастанием крупнейшей пустыни

пути решения опустынивания Фото: Скриншот видео
Такла-Макан — песчаная пустыня на западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, одна из крупнейших в мире. Какие шаги предпринимаются для борьбы с ее дальнейшим продвижением, рассказали в посольстве Китая.

Правительство КНР активно борется за то, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению пустынь, покрывающих сейчас более четверти страны. Одной из стратегий для воспрепятствования распространению пустыни стало строительство 170-километровой зеленой лесной полосы вдоль Такла-Макан.

Несколько поколений города Арал Синьцзянского производственно-строительного корпуса, который расположен на краю пустыни Такла-Макан, смогли произвести масштабные изменения. 

Среди сотрудников Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которые внесли большой вклад в борьбу с опустыниванием, отмечают Се Сяоюнь. Она продвигала выращивание засухоустойчивых, солеустойчивых и щелочеустойчивых растений на окраине пустыни, а также растений, которые можно использовать в качестве источника корма для животных.

Спустя три месяца испытаний техник все же смогла произвести посадку саженцев. Садовод трудится на благо возрождения жизни уже почти 30 лет.

Я надеюсь, что экология будет становиться все лучше и лучше.Се Сяоюнь

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Анастасия Московчук
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