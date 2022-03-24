Четверо пострадали в результате ДТП в Алматинской области

Видео и фотографии с места аварии опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматинской области, где уточнили, что ДТП произошло 23 марта в 12:20 на 31 км автодороги Талдыкорган – Текели. 33-летний водитель Toyota Camry следовал в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi RVR.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в больницу Текели. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится проверка.