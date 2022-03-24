10:22 24.03.2022
Все это вызывает много вопросов: чемпион Нижат Рахимов о лишении медали
Фото: olympic.kz
Олимпийский чемпион 2016 года Нижат Рахимов отреагировал на лишение медали и дисквалификацию на восемь лет, сообщает Zakon.kz.
23 марта решением Спортивного арбитражного суда (CAS) казахстанский тяжелоатлет был лишен золотой медали и дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Друзья, в эти дни весеннего Наурыза меня омрачила новость о решении антидопингового департамента CAS по поводу контроля, который брали в 2016 году. Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года, – написал спортсмен на странице в Instagram.
По его словам, также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был ответственен за этот процесс.
Вопросы должны быть к ним и к их руководителям, которые, как показало время, оказались далеко не чистыми на руку людьми! Все это вызывает много вопросов. И они пока остались без ответов. Поэтому я категорически не согласен с этим решением! Самое ужасное в этой ситуации то, что, не имея вопросов к моей пробе, сданной во время Олимпийских игр, у меня, как и у всего Казахстана, хотят забрать главную награду – золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Поэтому я намерен подать апелляцию на данное решение.Нижат Рахимов
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