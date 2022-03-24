Все это вызывает много вопросов: чемпион Нижат Рахимов о лишении медали

23 марта решением Спортивного арбитражного суда (CAS) казахстанский тяжелоатлет был лишен золотой медали и дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Друзья, в эти дни весеннего Наурыза меня омрачила новость о решении антидопингового департамента CAS по поводу контроля, который брали в 2016 году. Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года, – написал спортсмен на странице в Instagram.

По его словам, также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был ответственен за этот процесс.