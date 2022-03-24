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11:24 24.03.2022

Врачи назвали простые способы снизить уровень сахара в крови

риск повышения сахара в крови Фото: pixabay
Врачи из США рассказали о нескольких простых способах, с помощью которых возможно снизить уровень сахара в крови, передает Zakon.kz.

Как пишет Eat This, Not That! (ETNT), доктор Эми Хесс-Фишл рекомендует в свой рацион питания добавлять большое количество овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов для снижения уровня сахара.

Здоровое питание и правильное планирование времени приема пищи помогут вам избежать повышения уровня сахара. Доктор Эми Хесс-Фишл

Кроме того, она советует следить за количеством потребляемого сахара и углеводов, ограничить употребление алкоголя.

Также в рекомендацию Хесс-Фишл входит регулярное занятие спортом. Еженедельные физические нагрузки помогают поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови.

Врач также отметила, что если человеку уже диагностировали гипогликемию, то тренировки нужно прекратить, так как они не только не поспособствуют снижению уровня сахара, но могут поднять его еще выше.

Доктор медицинских наук, доцент кафедры нейробиологии и биоинженерии Майкл Лин убежден, что именно поддержание здорового веса и своевременное избавление от лишних килограммов поможет нормализовать уровень сахара.

Наши исследования показывают, что даже если пациент страдает диабетом второго типа в течение нескольких лет, перевести болезнь в ремиссию при помощи похудения вполне реально.Доктор Лин

Исследования Американской диабетической ассоциации показывают, что эффективным методом нормализации сахара в крови является ежедневный контроль уровня стресса.

Кроме того, есть вероятность переедания из-за постоянного воздействия стресса на организм. Человек плохо контролирует свой рацион и частоту приема пищи, находясь под ежедневном воздействием стресса. Также в такой ситуации люди не стремятся к занятию спором, что автоматически переводит их в зону риска.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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