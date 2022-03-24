Метель в Нур-Султане: сколько снега вывезли из столицы

Вывезено около 14 тыс. куб. м снега, задействовано более 900 единиц спецтехники и свыше 1600 дорожных рабочих. Пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Непогода в Казахстане – на трассах пяти областей все еще ограничено движение

Ранее в РГП «Казгидромет» сообщали, что 19-25 марта на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: снег, метель, порывистый ветер до 23-28 м/с, туман. Сообщалось, что 23 марта на востоке республики ожидается сильный снег; 21-23 марта на западе – осадки (дождь и снег), туман; 22-25 марта на юге страны – осадки (преимущественно дождь); 22 марта в Жамбылской области, 22-24 марта в Алматинской области, в горных и предгорных районах – сильные осадки (дождь, снег), в связи с чем в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

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23 марта в Нур-Султане из-за непогоды произошло 124 ДТП.

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По Казахстану из-за метели и плохой видимости был закрыт ряд дорог.