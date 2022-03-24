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Законодательство РК
11:53 24.03.2022

Метель в Нур-Султане: сколько снега вывезли из столицы

нур-султан, снег, уборка Фото: Zakon.kz
За прошлую ночь коммунальными службами из Нур-Султана вывезено около 14 тыс. кубометров снега, передает корреспондент Zakon.kz.
Вывезено около 14 тыс. куб. м снега, задействовано более 900 единиц спецтехники и свыше 1600 дорожных рабочих.Пресс-служба акимата Нур-Султана

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

нур-султан, снег, уборка

Фото: Zakon.kz

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