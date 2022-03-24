11:26 24.03.2022
Двух иностранных туристов спасли на Бартогайском водохранилище
Фото: roso_kazakhstan
Сотрудники РОСО спасли двух иностранных туристов на Бартогайском водохранилище. Туристы подали сигнал SOS через спутниковую систему ГЛОНАСС, передает Zakon.kz.
Спасатели выстраивали путь по полученным координатам – через перевал Кокпек, затем дошли до Бартогайского водохранилища. Там и были найдены туристы – гражданин Франции и гражданин Бельгии.ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК
По словам туристов, они катались на внедорожнике, а машина сломалась. Заблудившись, начали искать дорогу обратно, но не смогли найти.
Их доставили в Алматы.