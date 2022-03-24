Двух иностранных туристов спасли на Бартогайском водохранилище

Спасатели выстраивали путь по полученным координатам – через перевал Кокпек, затем дошли до Бартогайского водохранилища. Там и были найдены туристы – гражданин Франции и гражданин Бельгии. ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК

По словам туристов, они катались на внедорожнике, а машина сломалась. Заблудившись, начали искать дорогу обратно, но не смогли найти.

Их доставили в Алматы.