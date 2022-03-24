В ВОЗ объяснили, почему растет число заболевших COVID-19

В ВОЗ заявили, что до завершения пандемии COVID-19 еще далеко, и слухи о том, что «Омикрон» — это последняя опасная разновидность COVID-19, являются дезинформацией.

По данным организации, в начале недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 12,5 млн, что на миллион больше, чем за предыдущие семь дней.

Пандемия далеко не закончилась… Мы определенно находимся в самом ее эпицентре, – заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.

Эксперты объясняют новую вспышку заболеваемости в мире целым комплексом факторов: распространением особо заразного «омикрон-штамма», а также близкого к нему BA.2 («стелс-омикрон»).

Новость по теме Потеря обоняния при COVID-19 вернулась со «стелс-омикроном»

По разным оценкам, его передача осуществляется на 30-50% быстрее других видов.

Кроме того, по мнению специалистов, фактором роста может быть и то, что в мире идет общее снижение защитных и ограничительных мер против COVID-19.

Еще одной причиной роста заражений в ВОЗ называют большое количество дезинформации. К примеру, что «омикрон-штамм» якобы более безобидный вид коронавируса, который является его последним вариантом.

Таким образом, делая дальнейшие прогнозы, специалисты ВОЗ рекомендуют усилить вакцинацию, чтобы справиться с новой волной.