Законопроект о профессиональных квалификациях разработали в Казахстане

Документ регулирует общественные отношения, связанные с порядком признания на добровольной основе профессиональных квалификаций физического лица, претендующего на осуществление определенного рода занятий, вида трудовой деятельности в национальной системе квалификаций.

Национальная система квалификаций – это комплекс правовых и институциональных инструментов регулирования спроса и предложения на квалификации со стороны рынка труда и их признания.

Формирование Национальной системы квалификаций включает:

разработку и утверждение национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов;

ведение реестра профессий;

разработку и утверждение квалификационных требований и программ;

проведение признания профессиональных квалификаций.

Законопроект предусматривает общие требования к содержанию национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, реестра профессий, квалификационных программ, а также способы признания профессиональных квалификаций.

В частности, предусматривается, что документ о признании профессиональной квалификации, выданный в РК, признается действительным на территории иностранных государств при наличии соответствующих международных соглашений о взаимном признании профессиональных квалификаций.

Для иностранцев, лиц без гражданства признание профессиональных квалификаций является обязательным условием для осуществления деятельности по профессии, включенной в реестр профессий.

Действие закона не распространяется:

на государственных служащих; на государственных служащих, проходящих правоохранительную службу.

В законопроекте также оговаривается государственное регулирование и управление в сфере признания профквалификаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.