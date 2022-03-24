Законопроект о профессиональных квалификациях разработали в Казахстане
Документ регулирует общественные отношения, связанные с порядком признания на добровольной основе профессиональных квалификаций физического лица, претендующего на осуществление определенного рода занятий, вида трудовой деятельности в национальной системе квалификаций.
Национальная система квалификаций – это комплекс правовых и институциональных инструментов регулирования спроса и предложения на квалификации со стороны рынка труда и их признания.
Формирование Национальной системы квалификаций включает:
разработку и утверждение национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов;
ведение реестра профессий;
разработку и утверждение квалификационных требований и программ;
проведение признания профессиональных квалификаций.
Законопроект предусматривает общие требования к содержанию национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, реестра профессий, квалификационных программ, а также способы признания профессиональных квалификаций.
В частности, предусматривается, что документ о признании профессиональной квалификации, выданный в РК, признается действительным на территории иностранных государств при наличии соответствующих международных соглашений о взаимном признании профессиональных квалификаций.
Для иностранцев, лиц без гражданства признание профессиональных квалификаций является обязательным условием для осуществления деятельности по профессии, включенной в реестр профессий.
Действие закона не распространяется:
на государственных служащих;
на государственных служащих, проходящих правоохранительную службу.
В законопроекте также оговаривается государственное регулирование и управление в сфере признания профквалификаций.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.