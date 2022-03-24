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Законодательство РК
12:48 24.03.2022

Законопроект о профессиональных квалификациях разработали в Казахстане

законопроект о профессиональных квалификациях Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект закона о профессиональных квалификациях, сообщает Zakon.kz.

Документ регулирует общественные отношения, связанные с порядком признания на добровольной основе профессиональных квалификаций физического лица, претендующего на осуществление определенного рода занятий, вида трудовой деятельности в национальной системе квалификаций.

Национальная система квалификаций – это комплекс правовых и институциональных инструментов регулирования спроса и предложения на квалификации со стороны рынка труда и их признания.

Формирование Национальной системы квалификаций включает:

  • разработку и утверждение национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов;

  • ведение реестра профессий;

  • разработку и утверждение квалификационных требований и программ;

  • проведение признания профессиональных квалификаций.

Законопроект предусматривает общие требования к содержанию национальной и отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, реестра профессий, квалификационных программ, а также способы признания профессиональных квалификаций.

В частности, предусматривается, что документ о признании профессиональной квалификации, выданный в РК, признается действительным на территории иностранных государств при наличии соответствующих международных соглашений о взаимном признании профессиональных квалификаций.

Для иностранцев, лиц без гражданства признание профессиональных квалификаций является обязательным условием для осуществления деятельности по профессии, включенной в реестр профессий.

Действие закона не распространяется:

  1. на государственных служащих;

  2. на государственных служащих, проходящих правоохранительную службу.

В законопроекте также оговаривается государственное регулирование и управление в сфере признания профквалификаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.

Лариса Черненко
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