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13:16 24.03.2022

В WhatsApp появятся новые функции

WhatsApp, мессенджер Фото: pexels
В ближайшее время мессенджер WhatsApp можно будет привязывать к четырем устройствам, передает Zakon.kz.

Также в приложении появится одна из функций Telegram, позволяющая оценивать чужие сообщения без сопроводительного текста.

По информации Wabetainfo, новая версия WhatsApp также предоставит возможность оставлять реакции на сообщения.

Поначалу этот инструмент будет доступен только участникам программы бета-тестирования на Android-устройствах. Будут предложены такие реакции, как «нравится», «смех», «удивление», «грусть» и другие.

Анастасия Стативкина
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