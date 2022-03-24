В WhatsApp появятся новые функции

Также в приложении появится одна из функций Telegram, позволяющая оценивать чужие сообщения без сопроводительного текста.

По информации Wabetainfo, новая версия WhatsApp также предоставит возможность оставлять реакции на сообщения.

Поначалу этот инструмент будет доступен только участникам программы бета-тестирования на Android-устройствах. Будут предложены такие реакции, как «нравится», «смех», «удивление», «грусть» и другие.