Стиль и патриотизм: «Ирина Кайратовна» порадовала казахстанцев новым клипом
Пятиминутный ролик за четыре дня собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
В клипе колоритно объединены современные и самобытные ценности. Комментаторы отметили, что главный посыл композиции – единение всех поколений, времен и мест Казахстана.
Лично у меня после их песен слезы и гордость за наш Казахстан.
Вы стали по достоинству национальными героями. Не подведите.
После ваших клипов чувствую единение!
Душа радуется, когда видишь талантливую, чем-то занятую молодежь, клип как всегда вышка!
Это произведение доводит до мурашек.
Самый лучший подарок на Наурыз!
Атмосфера кайф. Храните свою культуру и идентичность.
Стиль и патриотизм – как же здорово вы умеете сочетать эти два понятия, – написали пользователи.
«Ирина Кайратовна» – коллектив, состоящий из шести человек: Алдияра Жапарханова, Ильи Гуменного, Азамата Маркленова, Жасулана Онгарова, Улана Каирласова и режиссера Куаныша Бейсекова. Творческое объединение появилось в 2017 году.
Особую популярность группа получила после выхода интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
Позднее в Администрации президента прокомментировали это интервью и отметили, что участники группы являются патриотами.