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14:15 24.03.2022

Стиль и патриотизм: «Ирина Кайратовна» порадовала казахстанцев новым клипом

новый клип казахстанской группы Фото: Instagram.com/irinakairatovna
Музыкальная группа «Ирина Кайратовна» с исполнителем Shiza опубликовали новый клип под названием «Kõk tu», сообщает Zakon.kz.

Пятиминутный ролик за четыре дня собрал почти 1,5 миллиона просмотров.

В клипе колоритно объединены современные и самобытные ценности. Комментаторы отметили, что главный посыл композиции – единение всех поколений, времен и мест Казахстана.

  • Лично у меня после их песен слезы и гордость за наш Казахстан.

  • Вы стали по достоинству национальными героями. Не подведите.

  • После ваших клипов чувствую единение!

  • Душа радуется, когда видишь талантливую, чем-то занятую молодежь, клип как всегда вышка!

  • Это произведение доводит до мурашек.

  • Самый лучший подарок на Наурыз!

  • Атмосфера кайф. Храните свою культуру и идентичность.

  • Стиль и патриотизм – как же здорово вы умеете сочетать эти два понятия, – написали пользователи.

«Ирина Кайратовна» – коллектив, состоящий из шести человек: Алдияра Жапарханова, Ильи Гуменного, Азамата Маркленова, Жасулана Онгарова, Улана Каирласова и режиссера Куаныша Бейсекова. Творческое объединение появилось в 2017 году.

Особую популярность группа получила после выхода интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Позднее в Администрации президента прокомментировали это интервью и отметили, что участники группы являются патриотами.

Анастасия Московчук
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