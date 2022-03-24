Подозреваемого в карманных кражах задержали с поличным в Алматы

Во время отработки по профилактике краж в общественном транспорте на одном из маршрутов с поличным задержан гр. Д., 1989 года рождения. Злоумышленник из кармана ребенка украл смартфон. Мобильное устройство изъято и возвращено родителям школьника. Рустам Абдрахманов

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Выясняется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст.188 УК РК «Кража».