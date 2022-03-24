Генпрокуратура Беларуси требует признать NEXTA террористической организацией

Признать террористической неформальную организацию NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA требует генпрокурор Беларуси Андрей Швед, – отмечено в сообщении telegram-канала ГП Беларуси.

Соответствующее заявление Андрей Швед направил в Верховный суд республики.

По данным РИА Новости, в октябре 2021 года telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA были признаны в Беларуси экстремистским формированием, а его деятельность в стране запрещена.

Напомним, в мае 2021 года в аэропорту Минска задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Кроме того, основатель проекта Степан Путило ранее был включен Комитетом государственной безопасности в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.