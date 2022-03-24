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Законодательство РК
15:17 24.03.2022

Перевести пенсионные накопления УИП по старым ставкам можно только до 1 апреля

передача пенсионных накоплений в управление Фото: Zakon.kz
Вкладчики ЕНПФ имеют право использовать часть своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий или оплаты лечения, но и для передачи в инвестиционное управление компаниям, управляющим инвестиционным портфелем (УИП), сообщает Zakon.kz.

Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:

  • в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений;

  • в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты.

Но сделать это по старым ставкам возможно только до 1 апреля 2022 года, затем вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД), рассчитанные на 2022 год.

перевод пенсионных накоплений в управление

Фото: Zakon.kz

Как отметили в ЕНПФ, поскольку новые пороги достаточности начинают действовать с 1 апреля 2022 года, перевести пенсионные накопления УИП по заявлениям можно по 31 марта 2022 года включительно.

Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением. Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

ЕНПФ осуществляет перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального банка.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право:

  • не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;

  • представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному банку (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

Как отмечается, за 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления возвращаются под инвестиционное управление Национального банка.

Лариса Черненко
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