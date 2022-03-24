«ВКонтакте» и Telegram оказались наиболее привлекательны для пользователей из РФ

Как отмечается в исследовании Brand Analytics, авторы которого проанализировали активность российских блогеров, за последние две недели пользователи массово перебрались с заблокированных платформ в другие доступные социальные сети, при этом большая их часть – в Telegram и «ВКонтакте».

Аналитики изучили платформы, на которые блогеры предлагали перейти своим подписчикам, публикуя сообщения с переходом по ссылкам. Учтены упоминания профилей на других площадках в период с 1 по 21 марта 2022 года.

Авторы, чья аудитория превышает 100К подписчиков, в марте опубликовали более 10 тыс. сообщений с просьбой подписаться на них на других платформах. 37% выявленных «приглашений» содержали упоминания Telegram, 30% вели на профиль или официальную группу «ВКонтакте». Чуть менее популярны для «переезда» «Одноклассники» и «Дзен» – 12% и 7% сообщений соответственно, – говорится в исследовании.

Интересно, что блогеры в соцсети TikTok, приостановившей возможность публиковать новый контент пользователям из России, научились обходить ограничения платформы. Но авторы также активно переводят аудиторию в Telegram – доля платформы составила 89% от всех приглашений подписаться на блогера в другой соцсети.

«ВКонтакте» пригласило 8% блогеров. При этом верифицированный профиль TikTok-селебрити теперь все чаще можно встретить в рекомендательной ленте VK. Функционал клипов близок к привычному интерфейсу в TikTok, а рекламные возможности открывают новые горизонты монетизации. Также тиктокеры не боятся осваивать другие платформы – например, Yappy, – отмечается в исследовании.

Переход YouTube-авторов отследить труднее, так как большинство контент-креаторов размещают ссылки на все свои соцсети в описании под видео, отмечают авторы исследования. 9% контент-креаторов в YouTube оставляли ссылки на Rutube.

Неожиданно высокую позицию занимает «Дзен», опережая даже Telegram. YouTube авторов привлекают форматы «Дзена», особенно после интеграции в платформу видеосервиса. Высокая доля и у «Одноклассников» – 17%, – указано в результатах исследования.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил в России деятельность Facebook и Instagram.