Казахстанцам из западных регионов больше повезет с погодой 25 марта

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, на севере, востоке страны – преимущественно снег, ночью на юго-востоке, днем на юго-западе республики – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, северо-западе, востоке – низовая метель. РГП «Казгидромет»

Ночью на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, днем на горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, утром и днем на востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области – туман, гололед, на северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – туман, днем в центре области усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области – низовая метель, гололед, ночью на севере, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части – 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области – низовая метель, гололед, ночью на востоке, днем на западе, севере – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области – низовая метель, ночью на западе, северо-востоке, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На востоке, юге Костанайской области – туман, гололед, на востоке – низовая метель, днем на востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе Акмолинской области – низовая метель, гололед, на севере, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области – туман, на западе, юго-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Атырауской области – туман.