Продажи самого весеннего iPhone 13 стартовали в Казахстане

Обновленный флагман Apple снабдили солидными изменениями как внутри, так и снаружи. В линейке iPhone и раньше были модели зеленого цвета, но iPhone 13 Green – это нечто особенное. Это самый глубокий, насыщенный и роскошный зеленый цвет в линейке продуктов Apple.

Новый iPhone 13 отличается элегантным дизайном и прочностью. Он защищен закаленным стеклом с керамическими нанокристаллами, а его рейтинг защиты от воды и пыли IP68 – лучший в отрасли. Яркий дисплей Super Retina XDR с ProMotion – самый передовой из когда-либо существовавших на iPhone.

Процессор А15 Bionic позволяет iPhone 13 эффективно справляться с самыми сложными задачами и дольше работать в автономном режиме. Со сверхширокоугольной камерой впечатляющие снимки гарантированно получаются даже в сложных условиях, например, при слабом освещении. А iOS 15.4 заботится о вашей безопасности и позволяет использовать Face ID в маске.

Купить iPhone 13 в новом зеленом цвете можно уже сегодня по выгодной программе обмена trade-in во всех магазинах официальных реселлеров Apple в Казахстане: iPoint, Technodom, Sulpak, Mechta, Evrika и Fora. Не нужно волноваться о том, как побыстрее продать свой старый девайс. Достаточно принести его в ближайший магазин для определения остаточной стоимости в счет покупки новенькой модели. Вам остается только доплатить разницу или оформить рассрочку всего от 29 999 тенге в месяц после trade-in.

При этом вы не ограничены одним только iPhone: можно сдать любое устройство iOS или Android, и даже несколько! Чем больше устройств вы принесете на обмен, тем больше выгода: их стоимость суммируют и учтут при оплате покупки.

Помимо этого, официальные реселлеры запустили крутую акцию: покупая зеленый iPhone, вы получаете сертификат на 30 тысяч тенге на покупку оригинальных аксессуаров от Apple, к примеру, можно приобрести фирменный чехол. Предложение действительно до 27 марта. Количество товара ограничено – заберите свой iPhone 13 в зеленом цвете раньше всех!

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