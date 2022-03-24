16:26 24.03.2022
Машиниста осудили за хищение 300 литров дизтоплива с тепловоза
Фото: ДП на транспорте
Машинист поезда осужден на один год шесть месяцев за хищение 300 литров дизельного топлива с тепловоза, передает Zakon.kz.
На перегоне между станциями Бесколь и Достык подозреваемый через тонкий очистительный фильтр слил и похитил 300 литров дизельного топлива. Пресс-служба ДП на транспорте
Фото: ДП на транспорте
По данному факту проведено досудебное расследование по ст. 189, ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
Алакольским районным судом подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев.
Фото: ДП на транспорте