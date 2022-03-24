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Законодательство РК
16:26 24.03.2022

Машиниста осудили за хищение 300 литров дизтоплива с тепловоза

хищение дизтоплива Фото: ДП на транспорте
Машинист поезда осужден на один год шесть месяцев за хищение 300 литров дизельного топлива с тепловоза, передает Zakon.kz.
На перегоне между станциями Бесколь и Достык подозреваемый через тонкий очистительный фильтр слил и похитил 300 литров дизельного топлива. Пресс-служба ДП на транспорте

поезд

Фото: ДП на транспорте

По данному факту проведено досудебное расследование по ст. 189, ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Алакольским районным судом подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев.

хищение дизтоплива

Фото: ДП на транспорте

Анастасия Стативкина
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