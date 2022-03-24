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17:38 24.03.2022

Великобритания разрешила Роману Абрамовичу вложить деньги в «Челси»

Челси Фото: pixabay
Российский миллиардер Роман Абрамович сможет вложить до 30 млн фунтов стерлингов в лондонский клуб «Челси» через подконтрольную ему компанию, передает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, правительство Великобритании внесло изменения в финансовую лицензию лондонского «Челси». Согласно им учредитель футбольного клуба — компания Fordstam Ltd, которая принадлежит Роману Абрамовичу, сможет вложить в «Челси» до 30 млн фунтов стерлингов для поддержки деятельности клуба.

Кроме того, болельщики «аристократов» теперь смогут покупать билеты на выездные матчи, кубковые матчи и матчи женских команд.

Власти Великобритании ввели санкции против Романа Абрамовича и шести российских бизнесменов 10 марта. Им запретили въезд в Соединенное Королевство, а также заморозили их активы в стране.

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