17:38 24.03.2022
Великобритания разрешила Роману Абрамовичу вложить деньги в «Челси»
Фото: pixabay
Российский миллиардер Роман Абрамович сможет вложить до 30 млн фунтов стерлингов в лондонский клуб «Челси» через подконтрольную ему компанию, передает Zakon.kz.
Как сообщает Sky News, правительство Великобритании внесло изменения в финансовую лицензию лондонского «Челси». Согласно им учредитель футбольного клуба — компания Fordstam Ltd, которая принадлежит Роману Абрамовичу, сможет вложить в «Челси» до 30 млн фунтов стерлингов для поддержки деятельности клуба.
Кроме того, болельщики «аристократов» теперь смогут покупать билеты на выездные матчи, кубковые матчи и матчи женских команд.
Власти Великобритании ввели санкции против Романа Абрамовича и шести российских бизнесменов 10 марта. Им запретили въезд в Соединенное Королевство, а также заморозили их активы в стране.
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