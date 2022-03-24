Эксперт: Главная задача реформ послания — вернуть доверие населения к власти

Полностью поддерживаю, что краеугольным камнем всей политической системы являются выборы. Честные, открытые, избирательные. Следующие выборы должны пройти именно в таком свете. Главную задачу, которые должны решить предстоящие реформы – возврат доверия населения. Сейчас у нас неспокойная геополитическая обстановка, еще не до конца понятно, как это отразится на Казахстане. Поэтому нужно четко понимать, что избранная власть справедлива и к ней нет претензий. Если власть будет подотчетна народу, выражать мнение народа, то уже будет сложнее кому-то что-то пролоббировать на уровне целой страны. Председатель партии «ОСДП» Асхат Рахимжанов

Первый заместитель председателя народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков напомнил, что одной из причин трагических январских событий стали крайне низкие доходы населения, сопровождающиеся ростом цен, в первую очередь, на продукты питания.

По словам политика, на заседаниях Национального совета общественного доверия при президенте неоднократно говорилось о том, что, наряду с решением социально-экономических проблем, страна нуждается и в реформировании политической системы.

Здесь важно дать возможность гражданам, нашим казахстанцам, самым простым людям увидеть конкретные результаты своего труда. Это то, о чем я уже говорил. Что сегодня уже прошло время просто праздных разговоров, отвлеченных обещаний. Первый зампредседателя НДП «Ауыл» Толеутай Рахимбеков

По словам политика, должно быть обеспечено единство социальных, экономических и политических реформ.

Когда готовились к выборам акимов сел, то высказывались мнения, что такие выборы усилят трайбализм, приведут к усилению олигархата на уровне села. На самом деле, что стоит влиятельному фермеру протолкнуть своего человека на должность акима села? Мы такое видели. Это откровенно я говорю, исходя из своего опыта работы. Для недопущения такого развития событий сегодня в качестве конкретных мер хотел предложить государственное стимулирование, создание кооперативов и личных подсобных хозяйств в селах. Эти кооперативы могут стать достойными конкурентами состоятельному фермеру. Именно на кооперативы сможет опереться в своей работе вновь избранный на селе аким. Толеутай Рахимбеков

Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов добавил, что послании были озвучены новые политико-экономические реформы, но есть вопрос: «Готовы ли партии и компетентные органы выполнять эти задачи?»