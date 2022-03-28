Алматинской молодежи помогут найти работу по специальности

На крупнейшей карьерной выставке-конференции представители компаний лично встретятся с соискателями, расскажут о возможностях трудоустройства, вакансиях, стажировках и поделятся секретами карьерных успехов.

Ежегодно среди молодых специалистов, окончивших вузы и колледжи, 30% остаются без работы. 30% трудоустраиваются не по своей специальности с низкой квалификацией и заработной платой. 42% занятых по найму в стране работают в финансируемых бюджетом отраслях, – говорит сенатор Бейбит Исабаев.

Мероприятие пройдет в Алматы 2-3 апреля по адресу: пр. Аль-Фараби, д. 120/48. Церемония открытия запланирована на 11:00 по столичному времени. Вход свободный по предварительной регистрации.

В рамках конференции запланированы: выставка 50 работодателей из более чем 20 различных отраслей, мастер-классы для соискателей от топ-менеджеров компаний, панельные дискуссии на злободневные темы и презентации компаний.

Фото: De Montfort University Kazakhstan

Посетители смогут лично встретиться с HR-специалистами, узнать о возможностях трудоустройства, понять, как лучше презентовать себя на собеседовании, протестировать свои навыки и послушать мастер-классы от более чем 30 топовых международных и национальных спикеров на такие темы, как «Часто задаваемые вопросы на собеседовании и как на них отвечать», «Карьерный путь – есть ли универсальное решение», «Запуск стартапов: от идеи до реализации», «Управление карьерой», «Почему Soft-Skills так важны для компаний сейчас и как их развивать», «Эмоциональный интеллект в карьере» и другие.

Помимо мастер-классов, дискуссий, презентаций компаний и личных встреч с работодателями в рамках ярмарки запланированы бесплатные сессии йоги, театрального искусства и медитации.

Организатор – De Montfort University Kazakhstan, первый филиал британского вуза на территории РК, который предлагает британские степени бакалавриата и магистратуры.

Среди компаний-участников такие лидеры своих отраслей, как: AIFC, Chevron, Корпоративный университет «Самрук-Казына», Headhunter, «Тикетон», «Технодом», Lamoda, Magnum, Air Astana, MARS, DHL, Burger King, Danone, CCEC, AstraZeneca, крупные банки Казахстана, Big4, Huyndai, Astana Motors, Bazis, Dentons, Unicase law, Kcell, «Казахтелеком», Kolesa group, Microsoft, Philip Morris, Efes и другие.

Партнерский материал