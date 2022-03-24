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17:37 24.03.2022

Пробка на ВОАД в Алматы: сгорел автомобиль

возгорание, автомобиль, воад Фото: Zakon.kz
На ВОАД в Алматы выше ул. Толе би загорелся автомобиль Dodge Avenger. Образовалась пробка в южном направлении, передает Zakon.kz.

Водители проезжающие мимо пытались потушить пламя. Из под капота огонь стал переноситься в салон автомобиля.

возгорание автомобиль, воад

Фото: Zakon.kz

возгорание автомобиля, ВОАД, пожарные

Фото: Zakon.kz

Позднее на место происшествия прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать возгорание. Большая часть автомобиля выгорела. Жертв и пострадавших нет.

сгорел автомобиль

Фото: Zakon.kz

сгорела машина, воад

Фото: Zakon.kz

огнетушители, сгорела машина

Фото: Zakon.kz

сгорел автомобиль, ВОАД

Фото: Zakon.kz

В южном направлении образовалась пробка.

Пробка, ВОАД

Фото: Zakon.kz

пробка, сгорел автомобиль, ВОАД

Фото: Zakon.kz

сгорел автомобиль, воад

Фото: Zakon.kz

пожарные, сгорел автомобиль

Фото: Zakon.kz

Пожарные, пожарная машина

Фото: Zakon.kz

Анастасия Стативкина
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