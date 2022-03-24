Пробка на ВОАД в Алматы: сгорел автомобиль

Водители проезжающие мимо пытались потушить пламя. Из под капота огонь стал переноситься в салон автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позднее на место происшествия прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать возгорание. Большая часть автомобиля выгорела. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В южном направлении образовалась пробка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz