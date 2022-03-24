17:37 24.03.2022
Пробка на ВОАД в Алматы: сгорел автомобиль
Фото: Zakon.kz
На ВОАД в Алматы выше ул. Толе би загорелся автомобиль Dodge Avenger. Образовалась пробка в южном направлении, передает Zakon.kz.
Водители проезжающие мимо пытались потушить пламя. Из под капота огонь стал переноситься в салон автомобиля.
Фото: Zakon.kz
Позднее на место происшествия прибыли пожарные. Им удалось ликвидировать возгорание. Большая часть автомобиля выгорела. Жертв и пострадавших нет.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В южном направлении образовалась пробка.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz