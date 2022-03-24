17:57 24.03.2022
Гонки с обгонами устроили водители на улицах Жетысая
Фото: Zakon.kz
По центральным улицам города Жетысай Туркестанской области водители устроили гонки. Одного из автовладельцев, грубо нарушившего ПДД, привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка задержали водителя Audi, который совершил обгон и грубо нарушил ПДД. Им оказался местный житель. В отношении него составили административный протокол по ч. 5 ст. 596 КоАП РК «Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного проезда или обгона». Пресс-служба ДП Туркестанской области
В ведомстве добавили, что автотранспорт правонарушителя водворили на штрафстоянку.
Полицейские выявили и других водителей, нарушивших правила дорожного движения: они превышали скорость и совершали обгон.
При проверке установлено, что автомобили зарегистрированы в Алматы и принадлежат жителям южного мегаполиса. В настоящее время полицейскими ведется работа по привлечению их к ответственности.Пресс-служба ДП Туркестанской области