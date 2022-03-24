Гонки с обгонами устроили водители на улицах Жетысая

Стражи порядка задержали водителя Audi, который совершил обгон и грубо нарушил ПДД. Им оказался местный житель. В отношении него составили административный протокол по ч. 5 ст. 596 КоАП РК «Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного проезда или обгона». Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве добавили, что автотранспорт правонарушителя водворили на штрафстоянку.

Полицейские выявили и других водителей, нарушивших правила дорожного движения: они превышали скорость и совершали обгон.