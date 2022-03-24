18:20 24.03.2022
Еще двоих участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
В Алматы полиция задержала еще двоих участников ограбления оружейного магазина «Камерад». Ими оказались жители Алматинской области, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДП Алматы, мужчинам по 27-28 лет, один из них уже имеет судимость за кражу.
Отмечается, что ограбление произошло во время январских событий, в ночь с 5 на 6 января. Из оружейного магазина вынесли пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты.
Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района по ст. 291, ч. 3 УК РК.Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков
Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков.