Еще двоих участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

Как сообщили в ДП Алматы, мужчинам по 27-28 лет, один из них уже имеет судимость за кражу.

Отмечается, что ограбление произошло во время январских событий, в ночь с 5 на 6 января. Из оружейного магазина вынесли пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты.

Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района по ст. 291, ч. 3 УК РК. Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков

Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков.