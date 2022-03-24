В восьми регионах РК объявили штормовое предупреждение

В Алматы в связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

На севере Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром в центре Карагандинской области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – туман.

В Уральске ночью и утром – туман.

На севере Кызылординской области – туман. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области – низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, северо-востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью – низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью, порывы 15-18 м/с.

В Семее ночью – низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области – осадки, днем на западе, юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 м/с.

В Актау – осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Днем – туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области – туман.