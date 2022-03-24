Прощание с актером Юрием Померанцевым состоится в Алматы 25 марта

Как сказано на сайте театра, прощание состоится 25 марта в 10:00 в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова.

Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни 23 марта.

Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии «Еңлік гүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын Адам», сооснователь первого в мире Детского театра.

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.

Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова «Наш милый доктор».