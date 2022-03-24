Подозреваемого в ограблении посудного магазина задержали в Алматы

В Департаменте полиции Алматы отметили, что задержанный признался в преступлении. Его лицо попало в объективы сразу нескольких камер видеонаблюдения, в том числе и на телефоны свидетелей мародерств.

По данному факту начато досудебное расследование. Деяния подозреваемого квалифицированы по ст. 188, ч. 3, п. 3 УК РК. Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района, полковник полиции Галым Касымбаев

Сообщается, что продать награбленное подозреваемый не смог. Похищенные кухонные принадлежности оперативники изъяли и как вещественные доказательства приобщили к материалам уголовного дела.

Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.