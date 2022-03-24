20:36 24.03.2022
Подозреваемого в ограблении посудного магазина задержали в Алматы
Фото: ДП Алматы
По данным полиции Алматы, подозреваемый проник в бутик по продаже посуды во время январских беспорядков. 32-летнего задержанного обвиняют в краже посуды на 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматы отметили, что задержанный признался в преступлении. Его лицо попало в объективы сразу нескольких камер видеонаблюдения, в том числе и на телефоны свидетелей мародерств.
По данному факту начато досудебное расследование. Деяния подозреваемого квалифицированы по ст. 188, ч. 3, п. 3 УК РК.Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района, полковник полиции Галым Касымбаев
Сообщается, что продать награбленное подозреваемый не смог. Похищенные кухонные принадлежности оперативники изъяли и как вещественные доказательства приобщили к материалам уголовного дела.
Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.