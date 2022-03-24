Дефицит бумаги в России предложили решить с помощью борщевика

Ученые Московской области предложили новый метод получения беленой целлюлозы. По их словам, сырьем для производства бумаги может стать борщевик, сообщается на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Результаты исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения – это делает новый метод получения целлюлозы крайне перспективным, учитывая, что урожайность растения может составлять до 70 тонн с гектара.

Метод получения целлюлозы из борщевика отличается от метода ее производства из древесины. Сухую биомассу растения вываривают в азотной кислоте – это более простой и менее энергозатратный процесс по сравнению с производством целлюлозы из древесины.

Кроме того, борщевик является источником сахаров, обладает высоким содержанием эфирных масел, а из его сока можно получать биоэтанол – дешевое и экологически чистое моторное топливо. Также эфиры целлюлозы широко используются в промышленности и быту.

Несмотря на новые методы извлечения целлюлозы для изготовления бумаги, в Министерстве промышленности и торговли России исключили дефицит в стране.

Внутренние потребности полностью обеспечивают российские производители, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.