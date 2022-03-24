Павлодарского тренера по детскому хоккею обвинили в избиении подростков

Другая часть родителей считает, что на тренера наговаривают и пытаются сместить его с должности, сообщает телеканал «Астана».

Мать спортсмена Гульсум Аяпбергенова заявила, что заметила синяк на животе после проигрышного матча с соперниками из Алматы. Она утверждает, что звонила тренеру для выяснения обстоятельств, однако он бросил трубку.

Со словами Гульсум Аяпбергеновой согласен еще один родитель Василий Павлов.

Тренер в свою очередь все обвинения отрицает. Вячеслав Писегов уверяет – после проигрыша «разбор полетов» в раздевалке был, но рукоприкладства он не допускал.

Неприязнь просто. Потому что говорю, не раз были стычки, я обращался в ДЮСШ, в отделение спорта к своему руководителю в устной форме подходил, объяснял, что человек лезет, внедряется не в свою работу. Тренер Вячеслав Писегов

По обращению родителей начато служебное расследование, сообщили в управлении спорта. Если факт нанесения побоев подтвердится, в отношении тренера могут возбудить уголовное дело.