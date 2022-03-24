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22:16 24.03.2022

Павлодарского тренера по детскому хоккею обвинили в избиении подростков

тренер хоккей павлодар Фото: pixabay
Родители хоккеистов обвинили тренера в том, что он избил подростков в раздевалке за проигрыш на турнире за Кубок федерации. Родители обратились в прокуратуру и управление спорта, сообщает Zakon.kz.

Другая часть родителей считает, что на тренера наговаривают и пытаются сместить его с должности, сообщает телеканал «Астана».

Мать спортсмена Гульсум Аяпбергенова заявила, что заметила синяк на животе после проигрышного матча с соперниками из Алматы. Она утверждает, что звонила тренеру для выяснения обстоятельств, однако он бросил трубку.

Со словами Гульсум Аяпбергеновой согласен еще один родитель Василий Павлов.

Тренер в свою очередь все обвинения отрицает. Вячеслав Писегов уверяет – после проигрыша «разбор полетов» в раздевалке был, но рукоприкладства он не допускал.

Неприязнь просто. Потому что говорю, не раз были стычки, я обращался в ДЮСШ, в отделение спорта к своему руководителю в устной форме подходил, объяснял, что человек лезет, внедряется не в свою работу. Тренер Вячеслав Писегов

По обращению родителей начато служебное расследование, сообщили в управлении спорта. Если факт нанесения побоев подтвердится, в отношении тренера могут возбудить уголовное дело.

Данияр Кунафин
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