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Законодательство РК
22:43 24.03.2022

В Федерации тяжелой атлетики РК высказались об антидопинговой пробе Рахимова

Тяжелоатлет Казахстана Фото: Instagram/nijat.raximov
Федерация готова оказать поддержку и дальнейшее содействие Нижату Рахимову в апелляции решения антидопингового департамента, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов заявил, что решение антидопингового департамента Спортивного арбитражного суда в отношении Нижата Рахимова стало неожиданным.

По словам Нуралинова, аргументы адвокатов спортсмена были убедительными. С момента слушания ни в адрес атлета, ни в адрес федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений.

Вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра.Алдияр Нуралинов

Нуралинов подчеркнул, что федерация придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга. Однако в ситуации с казахстанским тяжелоатлетом есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль.

Федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS.Алдияр Нуралинов

22 марта 2022 года Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) вынес решение о деле казахстанского атлета Нижата Рахимова по итогам слушания, которое проходило в августе 2021 года.

Спортсмена признали виновным в использовании запрещенного метода и дисквалифицировали на восемь лет с 18 января 2021 года с лишением золотой медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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