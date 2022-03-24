В Федерации тяжелой атлетики РК высказались об антидопинговой пробе Рахимова

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов заявил, что решение антидопингового департамента Спортивного арбитражного суда в отношении Нижата Рахимова стало неожиданным.

По словам Нуралинова, аргументы адвокатов спортсмена были убедительными. С момента слушания ни в адрес атлета, ни в адрес федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений.

Вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра. Алдияр Нуралинов

Нуралинов подчеркнул, что федерация придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга. Однако в ситуации с казахстанским тяжелоатлетом есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль.

Федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS. Алдияр Нуралинов

22 марта 2022 года Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) вынес решение о деле казахстанского атлета Нижата Рахимова по итогам слушания, которое проходило в августе 2021 года.

Спортсмена признали виновным в использовании запрещенного метода и дисквалифицировали на восемь лет с 18 января 2021 года с лишением золотой медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Новость по теме Все это вызывает много вопросов: чемпион Нижат Рахимов о лишении медали

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.