23:43 24.03.2022
Сотрудницу ломбарда подозревают в краже на 2 млн тенге в Караганде
Фото: Zakon.kz
Полицейские задержали 26-летнюю подозреваемую, которая работала в ломбарде экспертом-оценщиком, сообщает Zakon.kz.
Руководители одного из ломбардов Караганды обратились в полицию 11 февраля. Они обнаружили хищение золота и денег во время ревизии.
Сумма ущерба составила 2 млн тенге.
16 марта сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнюю женщину, работавшую в ломбарде экспертом-оценщиком.
Полицейские изъяли вещественные доказательства и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК. Ведется расследование.