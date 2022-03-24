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Законодательство РК
23:43 24.03.2022

Сотрудницу ломбарда подозревают в краже на 2 млн тенге в Караганде

Караганда ломбард кража Фото: Zakon.kz
Полицейские задержали 26-летнюю подозреваемую, которая работала в ломбарде экспертом-оценщиком, сообщает Zakon.kz.

Руководители одного из ломбардов Караганды обратились в полицию 11 февраля. Они обнаружили хищение золота и денег во время ревизии.

Сумма ущерба составила 2 млн тенге.

16 марта сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнюю женщину, работавшую в ломбарде экспертом-оценщиком.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК. Ведется расследование.

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