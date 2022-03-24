Сотрудницу ломбарда подозревают в краже на 2 млн тенге в Караганде

Руководители одного из ломбардов Караганды обратились в полицию 11 февраля. Они обнаружили хищение золота и денег во время ревизии.

Сумма ущерба составила 2 млн тенге.

16 марта сотрудники криминальной полиции задержали 26-летнюю женщину, работавшую в ломбарде экспертом-оценщиком.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК. Ведется расследование.