Куда сходить со школьниками во время весенних каникул

Аквапарк. До начала лета еще два месяца, а тем, кто хочет поплавать, можно посетить крытые аквапарки. Аквакомплекс Hawaii, Miami & SPA – настоящий оазис, раскинувшийся прямо в городе Алматы. Тропический рай под крышей молла «Апорт», не имеющий аналогов во всей Центральной Азии.

В состав комплекса входит множество бассейнов, приятная вода в которых дарит ощущение, словно вы находитесь на побережье Лазурного берега. Водные аттракционы вызывают искренний восторг посетителей. И, конечно же, уникальный Spa-центр с огромным выбором релакс-процедур и неповторимым шармом.

Кинотеатр. Классический вариант, который подходит и детям, и подросткам, и взрослым. К тому же сейчас в алматинских кинотеатрах идет новый фильм про Бэтмена с Эдвардом Калленом в главной роли. А 31 марта состоится премьера нового фильма от компании Marvel — «Морбиус».

Зоопарк – то место, куда всегда хотят пойти дети. В Алматинском зоопарке есть и хищники, и птицы, и пресмыкающиеся, и насекомые – полный спектр эмоций от соприкосновения с природой. Алматинский зоопарк работает с 10:00 до 18:00. Стоимость билета для взрослых – 800 тенге, для детей в возрасте от 7 до 12 лет – 300 тенге, детям до 7 лет – вход бесплатный.

Театр. В Алматы есть несколько театров, труппы которых ставят детские спектакли: ТЮЗ им. Сац, ТЮЗ им. Мусрепова и Театр кукол. С 25 марта по 1 апреля в театре имени Наталии Сац будут играть спектакли «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка» и «Кентервильское привидение». В ТЮЗе им. Мусрепова зрители смогут посмотреть «Адам-Зат», «Қара шекпен» и «Сырымды саған айтамын».

Мастер-классы. В конце марта в Алматы пройдут интересные мастер-классы: 26 марта – урок гончарного мастерства и урок лепки, а 28 марта – живопись маслом. Мастер-классы – отличная возможность для всестороннего развития ребенка. Стоимость занятия начинается от 5 тыс. тенге.

Полет на параплане – захватывающий активный отдых, однако у него есть и возрастные ограничения – старше 15 лет, и медицинские – полет запрещен подросткам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Билет стоит около 15 тыс. тенге.

Поход в музей. Культурное просвещение никогда не будет излишним. Наиболее интересными и запоминающимися для детей могут стать: Государственный музей искусств им. Кастеева, Музей Алматы, Дом-музей Ахмета Байтурсынова, Центральный государственный музей РК. Школьные билеты в эти музеи стоят около 300 тенге.