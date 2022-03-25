Польша заморозила 38 млн долларов российских активов

Заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил о заморозке на счетах в стране 38 млн долларов российских активов, сообщают «Известия».

По состоянию на вчерашний день, сумма замороженных активов составляет более 160 млн злотых. В основном это финансовые активы, замороженные банковским сектором. Себастиан Скуза

Министр отметил, что были приняты меры по блокировке средств лиц, связанных с Беларусью и Россией, на сумму около 7 млн долларов.

21 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о намерении провести конфискацию российского имущества и активов в республике, а также предложил ввести дополнительное налогообложение для субъектов, продолжающих свою экономическую деятельность в России.

Однако польская конституция, в которой закреплено право собственности, не позволяет этого сделать. В этой связи руководство страны разрабатывает проект внесения поправок в конституцию Польши, которые должны изменить закрепленные в главном законе страны положения.