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07:44 25.03.2022

Байден предупредил, что миру грозит реальный дефицит продовольствия

Нехватка продовольствия Фото: pixabay
Нехватка продовольствия может стать ценой, которую придется заплатить за санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины, считает американский президент Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7 и НАТО, передает ТАСС.

Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну. Президент США Джо Байден

Байден заявил, что и Россия, и Украина были житницами Европы. Он добавил, что говорил с лидерами G7 о том, как ускорить торговлю пшеницей и «отменить торговые ограничения» на доставку продуктов питания за границу.

Он также упомянул «значительную» инвестиционную модель США для гуманитарной помощи, которая будет включать продукты питания. Поставки из Украины и России вместе составляют почти 30% мировой торговли пшеницей.

16 марта Конференция ООН по торговле и развитию доложила, что события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. Развитые страны особенно сильно пострадают от происходящего на фоне быстро «растущих цен на продовольствие, горючее и удобрения».

24 марта президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация в Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

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