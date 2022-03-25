Байден предупредил, что миру грозит реальный дефицит продовольствия

Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита G7 и НАТО, передает ТАСС.

Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну. Президент США Джо Байден

Байден заявил, что и Россия, и Украина были житницами Европы. Он добавил, что говорил с лидерами G7 о том, как ускорить торговлю пшеницей и «отменить торговые ограничения» на доставку продуктов питания за границу.

Он также упомянул «значительную» инвестиционную модель США для гуманитарной помощи, которая будет включать продукты питания. Поставки из Украины и России вместе составляют почти 30% мировой торговли пшеницей.

16 марта Конференция ООН по торговле и развитию доложила, что события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. Развитые страны особенно сильно пострадают от происходящего на фоне быстро «растущих цен на продовольствие, горючее и удобрения».

24 марта президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация в Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.