КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР подтвердила, что испытала в четверг межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» по прямому приказу Ким Чен Ына, пишет агентство «Рёнхап».

В ходе испытаний ракета пролетела 1090 км, максимальная высота полета составила 6248 км. Она была пущена предположительно «вертикально». В воздухе ракета находилась 71 минуту.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «национальные силы обороны будут обладать огромными военно-техническими возможностями, невозмутимыми перед лицом любых военных угроз и шантажа и позволят держать себя в полной готовности к давней конфронтации с империалистами из США».

Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР «Хвасон-17», представленную во время военного парада в октябре 2020 года.