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06:39 25.03.2022

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Фото: pixabay
КНДР произвела запуск баллистической ракеты, которая, согласно оценкам Сеула, является межконтинентальной и способна атаковать крупные города США, сообщает Zakon.kz.

КНДР подтвердила, что испытала в четверг межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17» по прямому приказу Ким Чен Ына, пишет агентство «Рёнхап».

В ходе испытаний ракета пролетела 1090 км, максимальная высота полета составила 6248 км. Она была пущена предположительно «вертикально». В воздухе ракета находилась 71 минуту.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «национальные силы обороны будут обладать огромными военно-техническими возможностями, невозмутимыми перед лицом любых военных угроз и шантажа и позволят держать себя в полной готовности к давней конфронтации с империалистами из США».

Это уже 12-й пуск ракет КНДР в этом году. 27 февраля и 5 марта КНДР из района аэропорта Сунан произвела пуски баллистических ракет, которые, как она потом заявила, прошли в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Пхеньян в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем он испытал новую МБР «Хвасон-17», представленную во время военного парада в октябре 2020 года.

«Хвасон-17» – это трехступенчатая ракета, которая теоретически может нести две или три ядерные боеголовки. Это означает, что в случае необходимости КНДР может атаковать крупнейшие города США одновременно – например, Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

Константин Вноровский
Ким Чен Ын Северная Корея США Южная Корея
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