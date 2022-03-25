За сутки в Казахстане от ковидной пневмонии скончался один человек

23 марта 2022 года в Казахстане зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Один летальный исход, десять человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 563, летальных случаев – 5351, выздоровевших – 82 201.