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Законодательство РК
08:53 25.03.2022

За сутки в Казахстане от ковидной пневмонии скончался один человек

Скончался от ковидной пневмонии Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 марта 2022 года предоставила пресс-служба Минздрава РК, сообщает Zakon.kz.

23 марта 2022 года в Казахстане зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Один летальный исход, десять человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 563, летальных случаев – 5351, выздоровевших – 82 201.

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