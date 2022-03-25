08:53 25.03.2022
За сутки в Казахстане от ковидной пневмонии скончался один человек
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 марта 2022 года предоставила пресс-служба Минздрава РК, сообщает Zakon.kz.
23 марта 2022 года в Казахстане зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
Один летальный исход, десять человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 563, летальных случаев – 5351, выздоровевших – 82 201.
22 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
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