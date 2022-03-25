09:20 25.03.2022
Водонапорная башня из-за сильного ветра упала в Акмолинской области
Фото: pixabay
В селе Макинка Акмолинской области из-за порывистого ветра рухнула водонапорная башня. Без водоснабжения остались больше полутора тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает «Хабар 24», для населения организовали подвоз воды.
На месте работают специалисты, которым предстоит определить, пригодна ли башня к дальнейшему использованию.
Если говорить о снабжении водой населения Макинки, то два водовоза проехали, всех водой снабдили по заявкам. С утра также в таком же темпе будем продолжать работы. Точный вердикт специалисты должны вынести. Потому что если затронут нижний фундамент, то нужно будет разбирать и устанавливать новую башню, – заявил Жанат Кошкимбаев, аким с. Макинка.
Напомним, 20 марта из-за ветра в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула труба. Ход расследования взяли на контроль прокурор области и начальник ДП СКО.
Через два дня под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили тело машинистки, работавшей на ТЭЦ-2.
Также стало известно, что директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали по делу об обрушении.