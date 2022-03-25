Водонапорная башня из-за сильного ветра упала в Акмолинской области

Как отмечает «Хабар 24», для населения организовали подвоз воды.

На месте работают специалисты, которым предстоит определить, пригодна ли башня к дальнейшему использованию.

Если говорить о снабжении водой населения Макинки, то два водовоза проехали, всех водой снабдили по заявкам. С утра также в таком же темпе будем продолжать работы. Точный вердикт специалисты должны вынести. Потому что если затронут нижний фундамент, то нужно будет разбирать и устанавливать новую башню, – заявил Жанат Кошкимбаев, аким с. Макинка.

Напомним, 20 марта из-за ветра в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула труба. Ход расследования взяли на контроль прокурор области и начальник ДП СКО.

Через два дня под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили тело машинистки, работавшей на ТЭЦ-2.

Также стало известно, что директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали по делу об обрушении.