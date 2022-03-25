Названы полезные свойства семечек

По словам Гинзбурга, ядра подсолнечника чрезвычайно богаты магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему. Этот элемент помогает организму противостоять стрессу.

Есть исследование, показывающее, что достаточное потребление магния в возрасте 50 плюс увеличивает продолжительность жизни. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург

Как заявил врач, семечки полезны для сердца.

В подсолнечном масле очень много витамина Е – антиоксиданта, который защищает внутреннюю стенку сосудов от атеросклеротических повреждений. Михаил Гинзбург

Также употребление семечек благоприятно сказывается на здоровье кожи, волос и ногтей, так как они содержат большое количество селена.

Селен – это критически важный минерал, как в последнее время выяснилось, причем не только для волос, кожи, ногтей – безусловно, а также для сердечно-сосудистой системы. Михаил Гинзбург