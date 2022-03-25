09:38 25.03.2022
Две семьи заблудились в снежном буране в ВКО
Фото: ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области полицейские спасли жителей города Павлодара, которые заблудились при метели, передает zakon.kz.
22 марта в полицию поступило сообщение о том, что две семьи заблудились в снежном буране.
В течение трех часов полицейские нашли заблудившихся.
Ими оказались жители города Павлодара. В машине находились две семьи: двое мужчин, двое женщин и четверо детей. Выяснилось, что они заблудились по дороге в священное место «Қоңыр Әулие», расположенное на территории Абайского района ВКО. Пресс-служба ДП ВКО
Полицейские оказали им помощь, вытащили машину из-под снега и доставили в районный центр, где обеспечили едой и ночлегом.