Две семьи заблудились в снежном буране в ВКО

22 марта в полицию поступило сообщение о том, что две семьи заблудились в снежном буране.

В течение трех часов полицейские нашли заблудившихся.

Ими оказались жители города Павлодара. В машине находились две семьи: двое мужчин, двое женщин и четверо детей. Выяснилось, что они заблудились по дороге в священное место «Қоңыр Әулие», расположенное на территории Абайского района ВКО. Пресс-служба ДП ВКО

Полицейские оказали им помощь, вытащили машину из-под снега и доставили в районный центр, где обеспечили едой и ночлегом.