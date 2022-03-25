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Законодательство РК
09:49 25.03.2022

Изменены правила мониторинга валютных операций в Казахстане

доллары Фото: Zakon.kz
Постановлением правления Национального банка внесены изменения и дополнения в постановление «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в РК», передает Zakon.kz

Поправки касаются порядка присвоения учетного номера валютному договору, оснований получения нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, снятия с учетной регистрации в Нацбанке валютного договора и др.

В новой редакции изложены:

  • Заявление о присвоении учетного номера валютному договору.

  • Отчет об освоении и обслуживании финансового займа.

  • Отчет об участии в капитале объекта инвестирования.

  • Отчет об исполнении обязательств.

  • Отчет о движении денег на счете в иностранном банке.

  • Отчет об условиях привлечения банком, филиалом банка – нерезидента РК, осуществляющим деятельность на территории РК, финансовых займов от нерезидентов.

  • Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка – нерезидента РК, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода.

  • Отчет о проведенных валютных операциях.

Полный текст постановления читайте здесь.

Анастасия Стативкина
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