Изменены правила мониторинга валютных операций в Казахстане
Поправки касаются порядка присвоения учетного номера валютному договору, оснований получения нового учетного номера для валютного договора по движению капитала, снятия с учетной регистрации в Нацбанке валютного договора и др.
В новой редакции изложены:
Заявление о присвоении учетного номера валютному договору.
Отчет об освоении и обслуживании финансового займа.
Отчет об участии в капитале объекта инвестирования.
Отчет об исполнении обязательств.
Отчет о движении денег на счете в иностранном банке.
Отчет об условиях привлечения банком, филиалом банка – нерезидента РК, осуществляющим деятельность на территории РК, финансовых займов от нерезидентов.
Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка – нерезидента РК, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода.
Отчет о проведенных валютных операциях.
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