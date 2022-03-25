Изменены правила мониторинга валютных операций в Казахстане

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке.

Отчет об условиях привлечения банком, филиалом банка – нерезидента РК, осуществляющим деятельность на территории РК, финансовых займов от нерезидентов.

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком, филиалом банка – нерезидента РК, от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода.