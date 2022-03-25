Врачи рассказали, кому нужно обратить внимание на синяки на теле

В беседе с ura.ru врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова отметила, что «появлению синяков нужно уделять обязательное внимание, потому что это может быть, как патология сосудов, так и патология со стороны системы крови».

Прежде всего, нужно обратиться к терапевту и сделать анализ крови. Синяки могут быть самого разного характера. Это может быть не синяк, а петехии, или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист. Светлана Бычкова

Петехии – это выход крови из внутрикожных капилляров в межтканевое пространство в результате травмы сосуда или из-за изменения свойств крови.

В частности, как пояснила врач-гематолог, синяки могут говорить о тромбоцитопении.

Тромбоцитопения – заболевание, при котором уровень тромбоцитов в периферической крови опускается ниже 150 тысяч Ед./мкл. Из-за этого мелкие сосуды становятся ломкими, любое кровотечение долго не останавливается.

Надо проводить дифференциальную диагностику, потому что есть острые состояния, а есть хронические. Тромбоцитопения имеет очень много причин. Они могут быть связаны с вирусной инфекцией, хроническими заболеваниями, приемом лекарственных средств или непосредственным заболеванием крови. Светлана Бычкова

В свою очередь гематолог, профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор медицинских наук Николай Стуклов призвал женщин обращать серьезное внимание на синяки.

Если частые синяки проявляются у молодых девушек, лучше обследоваться, так как скрытые болезни могут потом дать осложнения во время беременности и родов. Это может быть тромбоцитопения, или гипокоагуляция, при которой кровь плохо сворачивается. Николай Стуклов

По его словам, «тромбоцитопения иммунная бывает часто в детстве, потом дает полную ремиссию, а во время беременности рецидивирует».

Это также может быть болезнь Виллебранда, также связанная с нарушением свертываемости крови. Она может никак не проявляться, кроме каких-то синяков, а во время родов дать тяжелое кровотечение. Николай Стуклов

Болезнь Виллебранда — Диана — наследственное заболевание крови, характеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кровотечений, которые схожи с кровотечениями при гемофилии. Заболевание наследуется по принципу аутосомного доминирования. Возможно наследование и по аутосомно-рецессивному типу (2 и 3 тип болезни).

У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться. Николай Стуклов