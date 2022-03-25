Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:07 25.03.2022

Победа футбольной сборной Казахстана над Молдовой – видео из раздевалки

Футбол Лига Наций-2022 Фото: kff.kz
24 марта сборная Казахстана по футболу выиграла первый матч плей-офф дивизиона С Лиги наций. Казахстанские футболисты праздновали успех в гостях над сборной Молдовы – 2:1, сообщает Zakon.kz

Счет в данном поединке открыли хозяева поля, на исходе первого тайма отличился Ион Николэеску. На 63-й минуте второй половины игры защитник костанайского «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый восстановил равновесие.

За 11 минут до финального свистка молдаванин Вячеслав Посмак оформил автогол и установил окончательный счет на табло – 2:1 – в пользу гостей.

Победителей данного противостояния после матча пришел поздравить новый глава казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Ответная игра Казахстана против Молдовы пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене».

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Казахстан Молдова
В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
24.03.2022
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном
24.03.2022
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Тенге укрепился на торгах
24.03.2022
Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все