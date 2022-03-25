Победа футбольной сборной Казахстана над Молдовой – видео из раздевалки

Счет в данном поединке открыли хозяева поля, на исходе первого тайма отличился Ион Николэеску. На 63-й минуте второй половины игры защитник костанайского «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый восстановил равновесие. За 11 минут до финального свистка молдаванин Вячеслав Посмак оформил автогол и установил окончательный счет на табло – 2:1 – в пользу гостей. Победителей данного противостояния после матча пришел поздравить новый глава казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZAKHSTAN FOOTBALL FEDERATION (@kff_team)

Ответная игра Казахстана против Молдовы пройдет 29 марта в 20:00 на «Астана Арене».

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