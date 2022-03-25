Подзатыльники малышам: воспитателя уволили в Карагандинской области

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором воспитательница дает нескольким малышам пару подзатыльников. Видео стало резонансным и привлекло внимание правоохранительных органов, а в отделе образования Абайского района сообщили, что инцидент произошел в частном детском саде «Әдемі».

Новость по теме Воспитатель в Карагандинской области дала малышам подзатыльники и попала на видео

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Управление образования Карагандинской области.