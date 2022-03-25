10:35 25.03.2022
Подзатыльники малышам: воспитателя уволили в Карагандинской области
Фото: скриншот
В Карагандинской области уволили воспитательницу одного из частных детских садов после инцидента, который попал на видео. На кадрах женщина дает подзатыльники малышам, передает Zakon.kz.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором воспитательница дает нескольким малышам пару подзатыльников. Видео стало резонансным и привлекло внимание правоохранительных органов, а в отделе образования Абайского района сообщили, что инцидент произошел в частном детском саде «Әдемі».
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Управление образования Карагандинской области.
Указанный инцидент, произошедший в частном детском саде «Әдемі», находится на контроле у руководства Управления образования Карагандинской области. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Зафиксированная на видеокамеру воспитательница уволена.Пресс-служба Управления образования Карагандинской области