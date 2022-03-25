Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:35 25.03.2022

Подзатыльники малышам: воспитателя уволили в Карагандинской области

карагандинская область, детсад, воспитательница, малыши, подзатыльники, увольнение Фото: скриншот
В Карагандинской области уволили воспитательницу одного из частных детских садов после инцидента, который попал на видео. На кадрах женщина дает подзатыльники малышам, передает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором воспитательница дает нескольким малышам пару подзатыльников. Видео стало резонансным и привлекло внимание правоохранительных органов, а в отделе образования Абайского района сообщили, что инцидент произошел в частном детском саде «Әдемі».

Новость по теме

Воспитатель в Карагандинской области дала малышам подзатыльники и попала на видео

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Управление образования Карагандинской области.

Указанный инцидент, произошедший в частном детском саде «Әдемі», находится на контроле у руководства Управления образования Карагандинской области. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Зафиксированная на видеокамеру воспитательница уволена.Пресс-служба Управления образования Карагандинской области

Динара Халдарова
Карагандинская область
В Казахстане хотят вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
24.03.2022
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном
24.03.2022
Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане
24.03.2022
Тенге укрепился на торгах
24.03.2022
Почти на 10 тенге снизился курс доллара на торгах
24.03.2022
Главная Топ LIVE Все