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10:44 25.03.2022

Из-за снегопада остаются закрытыми пять участков трасс в Казахстане

машина, трасса Фото: Zakon.kz
На пяти участках трасс республиканского значения ограничено движение транспорта. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру «1403», передает Zakon.kz.

Из-за снегопада, метели и плохой видимости остаются закрытыми:

Акмолинская область:

С 24 марта в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Жезказган – Петропавловск» км 377-440, уч. город Державинск – гр. Костанайской области.

Карагандинская область:

С 22 марта Жезказган – Петропавловск» км 142-252, уч. с. Сарлык – граница Костанайской области.

С 24 марта Екатеринбург – Алматы км 1473-1505, уч. Северо-Восточный обход.

Костанайская область:

С 22 марта в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Жезказган – Петропавловск» км 252-340, уч. граница Карагандинской области – город Аркалык.

С 24 марта в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Жезказган – Петропавловск км 340-377, уч. город Аркалык – граница Акмолинской области.

Последствия непогоды устраняют более 600 единиц специальной техники и свыше тысячи дорожных рабочих. Пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Анастасия Стативкина
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